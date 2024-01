Le previsioni meteo del week-end

Un week end ancora dominato dall’alta pressione, ma con un po’ di tramontana a rendere l’aria più fredda al centro-sud, comunque in un contesto di bel tempo. E’ quello che attende gli italiani secondo le previsioni meteo per il fine settimana stilate da iLMeteo.it.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sabato 27 gennaio

Nord: In questa giornata il cielo sarà più coperto lungo le coste e anche invisibile in pianura per colpa della nebbia. Più sole in montagna. Centro: In questa giornata avremo molte più nubi, al mattino, lungo le coste, sarà più sereno all’interno. Venti deboli da Settentrione. Sud: Venti da nord e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o al massimo nuvoloso su tutte le regioni. Temperature piacevoli.

Domenica 28 gennaio

Nord: Con l’anticiclone Zeus in questa giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso, ma in pianura potrebbe esserci la presenza della nebbia. Centro: Domina l’anticiclone africano Zeus pertanto la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si mostrerà sereno o poco nuvoloso. Sud: Domenica, alta pressione Zeus accarezzata da venti più freddi nordorientali per cui il cielo si presenterà prevalentemente sereno.

Lunedì 29 gennaio

Nord: Anticiclone Zeus sulle regioni. Giornata con cielo spesso coperto in pianura, anche con foschie o nebbie. Più sole e mite invece altrove. Centro: Giornata stabile e soleggiata su gran parte delle regioni; più nubi soltanto sul medio versante adriatico, senza fenomeni associati. Sud: La giornata vedrà condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, temperature massime molto miti, minime in lieve calo per venti da Nord.

Fonte: Ansa