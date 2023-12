La parrocchia di San Nicolò in festa per il suo patrono e il 25esimo anniversario di don Aldo Buonaiuto

I festeggiamenti inizieranno il 6 dicembre, con la celebrazione per il Santo Patrono della parrocchia. Il 7 il concerto della Filarmonica delle Marche e l'8 dicembre, la Santa Messa per il 25esimo anniversario di sacerdozio di don Aldo Buonaiuto

Tre giornate intense quelle che si ritroveranno a condividere i borghigiani della Parrocchia Collegiata di San Nicolò a Fabriano. In occasione della festa del Santo Patrono San Nicolò il parroco don Aldo Buonaiuto ha invitato i mercatini di Natale che si ritroveranno mercoledì 6 dalle ore 15 alle 22 nel sagrato e nel chiostro. Alle ore 18.30 la Messa solenne presieduta da S.E.Mons.Francesco Massara, Vescovo della Diocesi insieme ai sacerdoti che ringrazieranno anche il Signore per il 25esimo Anniversario di Ordinazione sacerdotale di don Aldo. La celebrazione terminerà con il dono della Manna del santo e poi i doni ai bambini presenti e l’inaugurazione del Presepio Vivente. A seguire sarà possibile fermarsi nel chiostro per gustare il famoso “squaglio” di cioccolato e tante altre prelibatezze.

Giovedì 7 dicembre sarà invece il momento della musica e delle testimonianze che saranno protagonisti alla sera nella Chiesa di San Nicolò alle ore 21 con l’Orchestra Filarmonica delle Marche guidata per l’occasione dal direttore Aram Khacheh. Durante il concerto Pacem In Terris si ascolteranno brani musicali di grande fama e bellezza di Giuseppe Verdi, Edward Grieg, Samuel Barber, Jules Massenet, Pëtr Il’ic Cajkovskij, Wolfgang Amadeus Mozart, Pëtr Il’ic Cajkovskij e ci saranno diverse sorprese con ospiti speciali e un’esibizione conclusiva dell’orchesta insieme al Gen Rosso, complesso musicale internazionale di ispirazione cristiana voluto dalla fondatrice del movimento dei Focolari Chiara Lubich.

Il triduo concluderà venerdì 8 dicembre alle ore 11 con la Messa dell’Immacolata animata dal Gen Rosso e presieduta dal parroco don Aldo per il suo venticinquesimo anniversario di sacerdozio.