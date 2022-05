Pakistan: bomba in un mercato a Karachi, un morto e 9 feriti

Un passante è stato ucciso e altre nove persone sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno artigianale in un affollato mercato di Karachi, in Pakistan, nella tarda serata di ieri. L’esplosione è avvenuta nella zona commerciale di Saddar, nella città più grande del Paese.

