Onu: 25 paesi hanno dimezzato la povertà in 15 anni

Venticinque paesi hanno dimezzato la povertà in 15 anni, dimostrando che la riduzione della povertà non è impossibile. E’ quanto attesta il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) che ha pubblicato l’ultimo aggiornamento del Global Multidimensional Poverty Index (Mpi) . L’analisi delle tendenze dal 2000 al 2022, concentrandosi su 81 paesi con dati comparabili nel tempo, rivela che 25 paesi sono riusciti a dimezzare i loro valori nel Mpi globale in 15 anni. Questi includono Cambogia, Cina, Congo, Honduras, India, Indonesia, Marocco, Serbia e Vietnam.

In particolare l’India ha visto uscire dalla povertà 415 milioni di persone. Alcuni paesi hanno addirittura dimezzato il loro Mpi in brevi periodi, da quattro a 12 anni, e in alcuni paesi (Messico, Madagascar, Cambogia, Perù e Nigeria), la povertà potrebbe aver continuato a diminuire anche durante la pandemia. In Cambogia, il caso più incoraggiante, l’incidenza della povertà è scesa dal 36,7% al 16,6% e il numero dei poveri si è dimezzato da 5,6 milioni a 2,8 milioni, in 7,5 anni.

Ciò nonostante il rapporto rileva che nel 2023, 1,1 miliardi su 6,1 miliardi di persone (poco più del 18%) vivono in povertà acuta in 110 paesi. Cinque persone su sei in povertà vivono nell’Africa subsahariana (534 milioni) e nell’Asia meridionale (389 milioni). I bambini sotto i 18 anni rappresentano la metà dei poveri (566 milioni). Il tasso di povertà infantile è del 27,7%, mentre il tasso di povertà degli adulti è del 13,4%. La povertà colpisce principalmente le aree rurali, con l’84% di tutti i poveri che vivono nelle aree rurali in tutte le regioni del mondo.

Fonte: Ansa