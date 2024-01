Ondata di freddo e gelo in Vietnam: chiuse le scuole

Temperature di molto sotto la media in Vietnam, dove le autorità hanno deciso di chiudere le scuole che non sono fornite da impianti di riscaldamento

Gelo anomalo in Vietnam dove le temperature sono crollate a meno dieci gradi sotto zero. Sono le più basse mai registrate nella zona montuosa di Mau Son. Le autorità hanno deciso per la chiusura di numerose scuole, che normalmente non hanno impianti di riscaldamento.

Ondata di freddo con ghiaccio e gelo nel nord del Vietnam

Il Vietnam settentrionale è stato investito da un’ondata di gelo, con temperature quasi ovunque inferiori a 10 gradi, le più basse registrate nella montuosa Mau Son, dove il ghiaccio ha ricoperto le località ad alta quota, come riportato da Vietnam Express.

Nelle zone turistiche di Sapa, Ha Giang e Tam Dao le temperature sono vicine allo zero, mentre in tutta la regione del delta del Fiume Rosso le temperature sono intorno ai 9-10 gradi, ma con una percezione di almeno 2-3 gradi in meno a causa dell’umidità o del vento.

La massima prevista ad Hanoi, così come in altre località delle pianure e delle zone centrali, è di 13 gradi, solo 6 quella delle località montuose, dove le autorità hanno deciso per la chiusura di numerose scuole, che normalmente non hanno impianti di riscaldamento. Secondo il Centro nazionale per le previsioni idro-meteorologiche, l’ondata di freddo in corso durerà fino al 25 gennaio.

Fonte: Ansa