Oklahoma: prima esecuzione capitale dello Stato con iniezione letale

E' la prima esecuzione tramite iniezione letale in Oklahoma dopo la moratoria di un anno fa per problemi con i farmaci utilizzati

Pena capitale in Oklahoma, in Usa. Dei 50 Stati Federali statunitensi, 23 hanno votato per abolire formalmente la pena di morte. Gli altri hanno deciso di mantenerla in vigore. Dall’inizio dell’anno nel Paese ci sono state 14 esecuzioni.

Un uomo di 51 anni è stato giustiziato oggi con un’iniezione letale in Oklahoma per aver accoltellato a morte una donna quasi 30 anni fa. Lo riportano i media americani. Jemaine Cannon, giustiziato nel penitenziario di McAlester, era uno dei due detenuti nel braccio della morte, assieme a James Barber, 54 anni, anch’egli condannato per omicidio, in Alabama, destinati oggi all’esecuzione.

Cannon fu condannato a morte per l’omicidio di Sharonda Clark, 20 anni, madre di due figli, avvenuto nel 1995. Barber per aver picchiato a morte la 75enne Dorothy Epps con un martello durante una rapina nel 2001. Anche lui sarà giustiziato con l’iniezione letale, per la prima volta nello Stato del sud degli Usa da un anno a questa parte da quando la governatrice Kay Ivey ha emesso una moratoria temporanea sulle esecuzioni per problemi con i farmaci che compongono il cocktail mortale. Dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti ci sono state 14 esecuzioni.

Fonte: Ansa