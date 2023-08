Nuovi sbarchi a Lampedusa: 84 migranti partiti da Sfax

Nuovi sbarchi a Lampedusa: sono 294 i migranti ospiti dell’hotspot di Contrada Imbriacola. Poi, altre 84 persone sono state intercettate dalla Guardia di Finanza. Tutte salpate dalla Tunisia.

Migranti: sbarco a Lampedusa, 294 in hotspot

Sono 294 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri sera c’è stato uno sbarco di 34 bengalesi ed egiziani che viaggiavano su una barca di legno di 8 metri salpata da Zwara in Libia. A bloccare il natante è stata la motovedetta G 206 della Guardia di finanza. Ieri dall’isola erano stati trasferiti con un volo aereo per Bergamo e con il traghetto di linea Cossyra che è giunto a Porto Empedocle complessivamente 286 migranti. A Porto Empedocle all’alba sono state sbarcate le 111 persone, di cui 108 minori non accompagnati, che erano sulla motonave.

A Lampedusa 84 partiti dalla Tunisia

Due sbarchi, con complessivi 84 migranti, nel giro di 10 minuti a Lampedusa. Ad agganciare le due imbarcazioni, con a bordo 39 (7 donne) e 45 (3 donne e 1 minore), salpate da Sfax, è stata la motovedetta G206 Corrias della Guardia di finanza. I migranti, originari di Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Senegal e Sierra Leone, hanno riferito d’aver pagato da 1500 a 2mila dinari tunisini per la traversata.

Fonte: Ansa