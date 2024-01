Le presidenziali Usa si avvicinano. Una violenta tempesta di neve e il gelo che si stanno abbattendo sull’Iowa rischiano di creare problemi ai caucus repubblicani, la riunione dei dirigenti di un partito politico per la scelta di candidati alle elezioni presidenziali. Donald Trump e Nikki Haley sono stati costretti a cancellare degli appuntamenti a causa del maltempo.

Neve e freddo, la morsa del gelo in Iowa minaccia i caucus

Il freddo polare che si sta abbattendo sull’Iowa rischia di creare problemi agli ultimi scampoli di campagna elettorale e ai caucus repubblicani. Una violenta tempesta di neve, con nevicate fino a 30 centimetri, è attesa nei prossimi giorni complicando la tabella di marcia dei candidati repubblicani alla Casa Bianca. Donald Trump e Nikki Haley sono già stati costretti a cancellare degli appuntamenti a causa del maltempo. Dopo la neve, le temperature sono previste precipitare per i caucus del 15 gennaio facendo temere per l’affluenza alle urne. Trump è quello che rischia maggiormente visto che con il freddo i suoi sostenitori potrebbero decidere di restare a casa e non votare dando per scontata una sua vittoria visto l’ampio margine di vantaggio.

Fonte: Ansa