Meteo: temporali in arrivo su alcune regioni

Nelle prossime ore è atteso un miglioramento su scala generale delle condizioni metereologiche ma, a partire dalle prossime ore, in alcune regioni, sono previsti rovesci improvvisi.

I rischi di rovesci

Nonostante evidenti segnali di miglioramento su scala generale, nelle prossime ore alcune regioni d’Italia vivranno ancora un contesto meteo poco affidabile con il rischio di improvvisi rovesci e qualche temporale.

Moderata incertezza

Il ciclone Circe si sta allontanando dal nostro Paese lasciando però dietro di sé un afflusso di correnti fresche e relativamente instabili che continueranno non solo a mantenere un contesto climatico decisamente più fresco rispetto ai giorni, ma anche una moderata incertezza sul fronte meteo che avvolgerà alcuni settori del Centro e del Sud.

Le prossime ore

La prima parte del giorno trascorrerà abbastanza tranquilla su tutto il Paese, da Nord a Sud, fatta eccezione per qualche nube sparsa, di poco conto, che non darà ovviamente luogo a particolari effetti. Con l’aumentare del calore diurno, tuttavia, ecco che si potranno formare addensamenti più consistenti nel corso del pomeriggio capaci di dar luogo ad improvvisi rovesci anche a sfondo temporalesco, come sulle zone alpine orientali di confine e su alcuni tratti interni tra Molise e Puglia settentrionale, dove sono attesi cumulati prossimi ai 5/15mm. Sul resto del Paese invece, fatta eccezione per qualche nube di passaggio, il quadro meteorologico continuerà a rimanere nel complesso stabile e soleggiato e in un contesto climatico decisamente gradevole con temperature a tratti anche leggermente sotto la media climatologica del periodo soprattutto al Nord dove le colonnine di mercurio faticheranno a raggiungere la soglia dei 30°C.

Fonte: Ansa