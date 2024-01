Meteo: in arrivo un’ondata di freddo

I meteorologi hanno previsto che, al termine delle feste, l’intero continente europeo, sarà attraversato da una poderosa ondata di freddo.

L’ondata di freddo in arrivo

Grosse novità per gennaio: si prepara la rivincita dell’Inverno. Il primo colpo di scena è previsto già dopo le feste con l’arrivo di una poderosa ondata di freddo. Dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature anomale e assenza pressoché totale di precipitazioni, con il nuovo anno il Generale Inverno alzerà la voce. Il tutto a causa di grandi movimenti a livello emisferico che daranno il via alla discesa di aria gelida in grado di capovolgere completamente le condizioni meteo climatiche nel giro di pochissimi giorni. Stiamo parlando di masse d’aria gelide che solitamente stazionano oltre il Circolo Polare Artico della Scandinavia e della Russia, con valori fino a -30°C. Il freddo, ovviamente, arriverebbe attenuato sul nostro Paese, dovendo attraversare l’intero Vecchio Continente; tuttavia, è assolutamente lecito parlare di ondata di gelo in quanto i valori si porterebbero abbondantemente sotto le medie climatiche di riferimento per più giorni consecutivi (definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia).

Le ipotesi

Al momento, vista la distanza temporale ancora elevata, si tratta solamente di un’ipotesi e come tale va considerata, ma ciò premesso, ormai da qualche giorno i principali modelli internazionali a lungo termine propendono per un tipo di configurazione in grado di portare il grande freddo fin sull’Italia indicativamente dall’8-9 gennaio 2024.Da valutare, inoltre, la possibile interazione tra il freddo in discesa dall’Artico e la formazione di un ciclone proprio sul Mediterraneo che potrebbe dar vita ad un periodo molto movimentato e dinamico. Se non possiamo ancora scendere nei dettagli, certamente siamo in grado di affermare che ci aspetta una fase decisamente più dinamica e fredda, con il rischio di nevicate fino in pianura e sulle coste qualora si formassero dei minimi depressionari sul mar Mediterraneo.

Fonte: Ansa