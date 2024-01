Meteo: dopo l’anticiclone Zeus tornerà il maltempo

L’anticiclone Zeus, ad oggi, sta tenendo lontano il freddo ma, a partire dall’8-9 febbraio, una nuova irruzione atlantica, potrebbe far segnare il ritorno del crollo delle temperature con piogge e nevicate, che avranno inizio nelle regioni del Centro-Nord.

Fine dell’anticiclone africano Zeus: c’è una data da segnare col cerchietto rosso sul calendario. Occhi puntati dal 8-9 febbraio in avanti quando potrebbe materializzarsi un vero e proprio sblocco atmosferico a causa della pulsazione, dopo tanto tempo, di vaste depressioni (cicloni) in discesa dal Nord Atlantico e sospinte da correnti d’aria di origine polare. Se ciò venisse confermato sarebbe lecito attendersi una fase decisamente più dinamica con il ritorno delle precipitazioni a partire dalle regioni del Centro-Nord; da valutare successivamente le temperature per capire se ci sarà anche la possibilità di nevicate fino a bassa quota. Attenzione, una situazione di questo tipo non sarebbe affatto strana.

La seconda parte dell’inverno

Statisticamente la seconda parte dell’Inverno risulta spesso movimentata a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d’aria completamente diverse: i primi tepori trasportati dall’anticiclone africano da una parte e gli ultimi affondi freddi in discesa dal Nord Europa dall’altra. L’Inverno potrebbe dunque prendersi una rivincita dopo una prima parte di stagione anomala e caratterizzata da pochissime precipitazioni. D’altronde, come detto, il mese di febbraio, risulta spesso ricco di sorprese grazie agli scambi meridiani e agli ultimi sussulti del freddo. Vi terremo aggiornati.

Fonte: Ansa