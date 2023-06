Lampedusa: hotspot sovraffollato, salvati 4 naufraghi

Hotspot di Lampedusa ancora sovraffollato dopo l’arrivo di 249 migranti sbarcati con 7 barchini nelle scorse ore. In tutto le persone nell’hotspot sono ora 1.119. Quattro migranti sono stati salvati dal naufragio della loro imbarcazione.

Sono 1.119 i migranti che, all’alba, dopo l’arrivo dei 249 (sbarcati con 7 barchini), si trovano all’hotspot di Lampedusa. La struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana, potrebbe ospitare poco meno di 400 persone, ma è – nonostante la Prefettura di Agrigento continui a far trasferire fra le 400 e le 500 persone al giorno – perennemente sovraffollata. Per la tarda mattinata, l’ufficio territoriale del Governo, d’intesa con il Viminale, ha disposto un nuovo spostamento: 230 lasceranno Lampedusa con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Quattro naufraghi salvati da un’altra imbarcazione

Quattro migranti hanno raccontato di essere stati salvati dopo che la loro barca è naufragata nella prima mattinata di martedì scorso, dopo sei ore di navigazione. Hanno detto che altri 5 migranti dovrebbero essere stati salvati da un’altra imbarcazione. I quattro erano a bordo di una barca, di 7 metri, con a bordo 47 persone (13 donne e 2 bambini), che è stata soccorsa ieri sera in area Sar dalla motovedetta Cp305 della Guardia costiera e poi trasferiti a Lampedusa. Molti dei presenti su quel barchino – originari di Mali, Costa d’Avorio, Guinea, Burkina Faso e Liberia – hanno confermato il salvataggio dei quattro.

Non dovrebbero esserci dispersi, ma si avrà certezza soltanto nelle prossime ore, nell’ultimo naufragio avvenuto nella mattinata di martedì scorso al largo delle coste di Lampedusa. E’ quanto emerge dal racconto dei 4 superstiti salvati stamani da un’altra imbarcazione con 43 migranti in viaggio verso Lampedusa. I naufraghi, ascoltati dagli investigatori della Squadra Mobile di Agrigento assieme ai mediatori culturali, hanno detto che le 45 persone a bordo del barchino affondato, sono state tutte soccorse e tratte in salvo da altre imbarcazioni che erano vicine. Al momento, né fra i 290 sbarcati nella tarda serata di ieri, né fra i 249 giunti all’alba, risulterebbero esserci dei naufraghi. O almeno nessuno, al momento, avrebbe riferito di barchini colati a picco, né di persone ripescate in mare.

Fonte: Ansa