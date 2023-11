In Italia 11 milioni di ettari di boschi, Lollobrigida: “Primi in UE”

Si celebra oggi, 21 novembre, la Giornata nazionale degli alberi. In Italia i boschi ricoprono oltre 11 milioni di ettari di superficie, pari al 36,7% del territorio nazionale. 12 miliardi il numero degli alberi: 200 per ciascun cittadino. Gli alberi monumentali sono 4288. Lollobrigida: “L’Italia è all’avanguardia in fatto di strategia forestale europea”.

In Italia 11 milioni di ettari di bosco

Si celebra oggi, 21 novembre, la Giornata nazionale degli alberi. Stando agli ultimi rilevamenti in Italia i boschi attualmente ricoprono oltre 11 milioni di ettari di superficie, pari al 36,7% del territorio nazionale, per un totale di oltre 12 miliardi di alberi, pari a 200 alberi per ciascun cittadino. Nelle foreste italiane si trovano invece 139 riserve naturali dello Stato, 166 boschi vetusti, 2.730 boschi da seme, 4.288 alberi monumentali, 120 differenti specie di alberi, 350 specie di arbusti, 5 mila specie di funghi, 2.145 specie di licheni, 117 mammiferi terrestri, 250 specie di uccelli nidificanti, 56 specie di rettili e 46 specie di anfibi.

La Giornatadegli Alberi

La giornata nazionale degli alberi, istituita con legge n. 10/2013, ha previsto un incontro, per il decennale delle disposizioni legislative, al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste al quale ha partecipato il ministro Francesco Lollobrigida.

L’iniziativa ha messo al centro dell’appuntamento il valore della legge e in particolare degli alberi monumentali, oggi tutelati dalla normativa in vigore, con un elenco degli alberi monumentali che si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico. Ad oggi gli alberi monumentali sono 4288 appartenenti a 252 specie arboree.

Allo stato attuale, le Regioni con il maggiore numero di alberi monumentali sono il Friuli Venezia Giulia (455), la Sardegna (407), la Lombardia (366), il Piemonte (319) e la Campania (305). I Comuni d’Italia dove è stato censito il maggior numero di patriarchi verdi sono Napoli (52 alberi), Caserta (51 alberi), Priverno (48 alberi), Palermo (46 alberi) e Roma (42 alberi).

Lollobrigida: “L’Italia all’avanguardia per la strategia forestale”

“Ieri ero in Europa e ho avuto la possibilità di ricordare che l’Italia è all’avanguardia, si parlava di strategia forestale, strategia forestale europea. Come dimenticare l’ultimo risultato come quello messo in campo dalle amministrazioni e dal ministero, nel suo complesso, di essere stata la prima nazione a dotarsi di una strategia forestale nazionale. E’ un fatto positivo, rende l’Italia avanguardia, anche simbolo, esempio di possibilità di influenzare gli altri. Abbiamo ricordato ieri anche che l’Italia non si è dotata solo oggi di strategia forestale, l’Italia si è dotata prima e dopo. Cento anni fa con la legge Serpieri, gli obiettivi che la legge Serpieri si pone sono la tutela del territorio attraverso due grandi elementi: la forestazione e la salvaguardia”.

E’ quanto ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) intervenendo alla giornata nazionale degli alberi di oggi, 21 novembre, e celebrata con un un incontro presso il dicastero agricolo a Roma. “Creare anche dei momenti estivi nei quali ci sia il rapporto con la natura e il bosco organizzati dal ministero insieme alle scuole per portare i bambini a conoscere il bosco e gli alberi”, ha concluso Lollobrigida.

Fonte: Ansa