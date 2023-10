Record di permessi di soggiorno nel 2022. Lo evidenzia Istat con il report "Cittadini non comunitari in Italia, anni 2022 - 2023"

Istat: “Record di permessi di soggiorno nel 2022”

Sono 449.118 i permessi di soggiorno rilasciati nel 2022. Numeri che non si registravano da oltre dieci anni, con un aumento dell’85,9% rispetto all’anno precedente. A contribuire a questo incremento è stata la guerra in Ucraina, sono infatti 148mila i nuovi permessi per protezione temporanea rilasciati ai cittadini ucraini. Lo dice l’Istat con il report “Cittadini non comunitari in Italia, anni 2022 – 2023”.

Oltre 3 milioni e 700mila con regolare permesso soggiorno

Al 1 gennaio 2023 sono oltre 3 milioni e 700mila i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia. Un aumento del 4,7% rispetto al 2022. Un incremento “quasi del tutto imputabile” alle nuove presenze dall’Ucraina che sono il 66,5% in più. I dati sono contenuti nel report dell’Istat “Cittadini non comunitari in Italia”, anni 2022-2023. La comunità ucraina si colloca, quindi, al terzo posto per numero di presenze – superando quella cinese – dopo quella marocchina e quella albanese.

