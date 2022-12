A Ischia allerta meteo gialla. Si cerca l’ultima dispersa

A Ischia allerta meteo gialla: attesa nel pomeriggio altra pioggia. Oggi si cerca l’ultima dispersa. Aggiornato a 11 il numero delle vittime: ieri sono stati recuperati dal fango i corpi di Gianluca Monti e Valentina casta, genitori dei e minori deceduti nella frana. L’altro corpo è quello di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella la prima vittima accertata della frana avvenuta lo scorso 26 novembre. Ancora dispersa Maria Teresa Arcamone.

#Ischia, #vigilidelfuoco impegnati nelle ricerche della ragazza, ultima dei dispersi. Operazioni su via Celario e lungo la sottostante via Santa Barbara, dove ieri sono stati recuperati i corpi di altri due dispersi. Pioggia #oggi sull’isola [#2dicembre 9:45] pic.twitter.com/s5R04KeJca — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 2, 2022

Le attività di ricerca dell’ultima dispersa a Casamicciola “stanno continuando. Si sta effettuando un rastrellamento dell’area ma è chiaro che in caso di un evento importante” legato all’allerta “dobbiamo anche noi metterci in sicurezza, spostarci e ridurre l’attività”. Lo ha detto in conferenza stampa il comandante dei vigili del fuoco di Napoli, Adriano De Acutis.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia e sulle zone 1 e 3 che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

🔴 #Ischia, recuperato lungo la via Santa Barbara il corpo privo di vita di una delle due donne disperse. Proseguono le operazioni di ricerca dell'ultima donna. Sale a 11 il numero delle vittime accertate [#1dicembre 14:45] pic.twitter.com/RGaB1hlHxN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 1, 2022

Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Sono circa 1100 le persone che saranno evacuate dalla zona rossa di Casamicciola. E’ stata acquisita la disponibilità dei posti negli alberghi di Ischia. Oltre agli alberghi, ci saranno palestre attrezzate e palazzetto dello Sport per ospitare gli sfollati.

“Le previsioni meteorologiche sono difficili dalle 16 di oggi ma abbiamo un’allerta gialla, quindi l’evacuazione è una precauzione. Non dovrebbe esserci una precipitazione violenta ma la zona già colpita da frana è particolare perché c’è molto fango e anche poca acqua può diventare pericolosa”. Lo ha detto in conferenza stampa la commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra. “Nella zona ferita – ha aggiunto – è importante che i cittadini vengano accompagnati in zona più sicura”.

“Non ci sarà un allontanamento coattivo delle persone. Sono loro che dovranno spostarsi. Si tratta di un’ordinanza che va rispettata ma sono fiducioso che la stragrande maggioranza delle persone vi si atterrà, parliamo della loro sicurezza. Non si tratta di nessuna deportazione”, ha spiegato il commissario per l’emergenza Casamicciola, Giovanni Legnini.