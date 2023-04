Infortunio sul lavoro a Cassino, grave un operaio

L’incidente è avvenuto questa mattina all’interno di un cantiere edile. Il ferito è stato soccorso da una eliambulanza.

L’incidente

Un muratore è stato intubato e trasferito in elicottero al Policlinico Umberto I di Roma per le ferite riportate nella caduta da un ponteggio mentre si trovava ad un’altezza di circa sei metri. L’infortunio è avvenuto intorno alle otto di questa mattina in un cantiere edile di via Arigni a ridosso del centro di Cassino.

I traumi riportati

Il lavoratore ha riportato un trauma addominale. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha provveduto a stabilizzarlo e, considerate le condizioni generali del paziente, ne ha disposto il trasferimento nella Capitale. Sul cantiere sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassino ed il Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro di Frosinone.

Fonte: Ansa