Paura nello Stato dell’Uttarakhand, in India dove un gruppo di operai è rimasto bloccato in un tunnel crollato a causa di una frana. Sono tre giorni che i soccorsi stanno tentando di liberare gli uomini in una corsa contro il tempo.

India: 40 operai intrappolati sotto un tunnel per un crollo

In India 40 operai sono rimasti bloccati sotto un tunnel crollato nel nord del Paese, nello Stato dell’Uttarakhand, a causa di una frana. I soccorritori sono al lavoro da tre giorni per cercare di liberarli e sono comunque riusciti a stabilire dei contatti coi lavoratori, che sono vivi e hanno ricevuto rifornimenti di acqua e cibo. Nelle prossime ore un tubo d’acciaio verrà spinto attraverso un varco di detriti scavati per liberare in sicurezza gli uomini.

Le operazioni di salvataggio Ranjit Sinha, un alto funzionario governativo, ha dichiarato che le operazioni di salvataggio sono state ostacolate proprio dalla caduta di detriti. Il tunnel crollato è lungo 4,5 chilometri e la parte che ha ceduto si trova a circa 200 metri dall’ingresso. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con gli operai bloccati tramite walkie-talkie ed è stato anche inviato un messaggio scritto su carta attraverso una conduttura. L’Uttarakhand, dove si trova il tunnel, è uno Stato montuoso pieno di templi indù.