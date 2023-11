Un incontro per la salvaguardia dei diritti dei bambini

Si terrà il 13 novembre, a Palermo, presso la Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana, con inizio alle ore 9,30, un incontro dal titolo “Violenze sui minori – Cyberbullismo e Pericoli in Rete”. All’evento organizzato dal Kiwanis Distretto Italia San Marino parteciperanno esponenti delle istituzioni, operatori di organizzazioni della società civile e giornalisti.

Interverranno la Pref. Maria Luisa Pellizzari, Commissario Straordinario del Governo Persone Scomparse, l’On. Vincenzo Figuccia, deputato questore ARS, il Presidente di Anci Sicilia, C. Alessandro Mauceri del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Alessandra Romano di UNHCR Italia, Caterina Lo Monaco di Azione Cattolica Italiana, Alessio Cardinale LUVV, la giornalista Vanessa Tomassini fondatrice di Speciale Libia e corrispondente Nord Africa e Medio Oriente per Strumenti Politici, Giovanni Vaudo di Psicologi x i Popoli, l’avv. Elena Cassella e l’avvocato Francesco Garraffa, Governatore KDISM.

A trentaquattro anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, ratificata dall’Italia nel 1991, in tutto il mondo i minori continuano ad essere vittime di diverse forme di violenze: abusi fisici, mentali, sociali e psicologici. Una situazione che, con l’avvento di Internet e la diffusione dell’intelligenza artificiale è peggiorata notevolmente. Lo sforzo di Kiwanis Distretto Italia San Marino per i diritti dei bambini è da sempre costante e parallelo a quello delle Nazioni Unite: l’azione del 13 novembre rientra nel novero delle iniziative realizzate per il decennio 2020-2030 dedicato dalle Nazioni Unite al contrasto alle violenze sui minori.

“Salvaguardare i bambini è una priorità per Kiwanis ed è importante che genitori, istituzioni ed educatori siano a conoscenza dei rischi legati a fenomeni come il bullismo e il

cyberbullismo, fenomeni in ascesa in Italia e in Europa”, ha dichiarato C. Alessandro Mauceri, Chair Kiwanis Distretto Italia San Marino, ricordando come sia fondamentale comprendere a fondo le dimensioni del fenomeno “violenze sui minori” per trovare soluzioni strutturali.

“I numeri ci impongono una riflessione attenta. È necessario un passo indietro, ripartire dalla definizione stessa delle violenze e dagli ambiti in cui queste vengono perpetrate. È essenziale – precisa Mauceri – un’analisi del contesto a livello regionale, nazionale ed estenderla a livello globale. Fondamentale la collaborazione attiva con tutte le Associazioni e gli enti che operano nel settore”.

All’evento parteciperanno i delegati di decine di Associazioni da ogni parte d’Italia e diverse scuole della Sicilia (sia in presenza che online). L’incontro a Palermo intende analizzare, riflettere, elaborare piani per salvaguardare i bambini in un mondo complesso e scosso da conflitti devastanti. Anche per questo, la location della Regione Sicilia, messa a dura prova dai flussi di migranti, assume più significato rilevante ricollegando le dimensioni locali del fenomeno con quelle globali.

L’impegno di Kiwanis Distretto Italia San Marino e delle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa non si esaurirà il 13 novembre, ma proseguirà con altri appuntamenti di persona e online per promuovere la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.