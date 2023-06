Impagliazzo della Sant’Egidio all’Onu incontra Guterres per parlare di pace

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, si recherà all'ONU per parlare di pace e dell’impegno portato avanti dalla Comunità per la pacificazione del Sud Sudan

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, si recherà all’ONU per parlare di pace e dell’impegno portato avanti dalla Comunità per la pacificazione del Sud Sudan, Paese segnato da settimane di conflitti. L’ONU conta almeno 400 persone uccise tra gennaio e marzo di quest’anno, per la maggiore parte in scontri di natura etnica, nel Paese africano.

Lunedì 19 giugno, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, si recherà a New York nel Palazzo di vetro del Segretariato delle Nazioni Unite e, alle ore 16 (ora locale), sarà ricevuto dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

Martedì 20 giugno, alle ore 15 (ora locale) interverrà al Consiglio di sicurezza, invitato a parlare dell’impegno portato avanti dalla Comunità per la pacificazione del Sud Sudan, uno dei paesi per i quali Sant’Egidio opera a favore della riconciliazione e della pace.

Fonte: AgenSIR