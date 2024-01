Nella Striscia siamo al 99esimo giorno di scontri. Gli ultimi attacchi lanciati da Israele hanno ucciso almeno 60 persone. Il bilancio delle vittime complessive sale a 23.843 morti. Intanto, le famiglie degli ostaggi israeliani hanno organizzato una serie di manifestazioni in tutta Israele. La Cia sta raccogliendo informazioni sui leader di Hamas a Gaza e sulla localizzazione degli ostaggi.

Hamas, 60 morti negli attacchi israeliani a Gaza

Funzionari del ministero della Sanità di Hamas hanno reso noto che gli attacchi lanciati da Israele durante la notte hanno ucciso almeno 60 persone nella Striscia di Gaza. Testimoni hanno riferito di bombardamenti israeliani anche nelle questa mattina presto e un corrispondente dell’agenzia di stampa Afp ha riferito che intensi bombardamenti e attacchi aerei hanno colpito durante la notte il sud del territorio palestinese. Nella Striscia, riporta inoltre la Afp, c’è stato un blackout delle telecomunicazioni nel 99/o giorno di guerra.

Hamas, bilancio delle vittime a Gaza sale a 23.843 morti

Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che 23.843 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra. Hamas ha riferito anche di 60.317 feriti, mentre migliaia di persone sono ritenute ancora disperse. Secondo la stessa fonte, la maggior parte delle vittime sono donne, adolescenti e bambini.

La Cia raccoglie informazioni sui leader di Hamas a Gaza

La Cia sta raccogliendo informazioni sui leader di Hamas a Gaza e sulla localizzazione degli ostaggi israeliani nella Striscia. Lo hanno detto funzionari Usa al New York Times (Nyt) ripreso dai media israeliani. Le informazioni – che sono condivise con Israele – non riguardano tuttavia miliziani di medio e basso livello ma solo i leader dell’organizzazione. Gli Usa ritengono infatti che le figure di quel tipo sono facilmente sostituibili sul campo e che colpirli mette a rischio la popolazione civile.

Gaza: domani 100 giorni di guerra e detenzione degli ostaggi

Alla vigilia di 100 giorni di guerra e di cattività nella Striscia, le famiglie degli ostaggi israeliani ancora a Gaza hanno organizzato una serie di manifestazioni in tutta Israele. A cominciare da questa sera quando, alla fine del sabato ebraico, si svolgerà a Tel Aviv una marcia per la città, alla quale tra gli altri parteciperà anche l’ambasciatore Usa Jack Lew. In contemporanea, nella Piazza degli ostaggi la riproduzione di un tunnel di Hamas simulerà la condizione dei rapiti. A Reim, a ridosso di Gaza, dove Hamas uccise 360 persone e ne rapì altre al Festival musicale Nova, ci sarà una rievocazione storica delle 06:29, ora in cui iniziò l’assalto dei miliziani. Altre manifestazioni – oltre interventi ufficiali in Israele – sono in calendario anche in diverse città del mondo, incluse Londra, Parigi e New York.

Fonte: Ansa