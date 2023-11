Guterres: “Profondamente preoccupato per gli scontri in Birmania”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è “profondamente preoccupato” per l’intensificazione dei combattimenti in Birmania (o Myanmar). I combattimenti infuriano da due settimane nello Stato settentrionale dello Shan, vicino al confine con la Cina, tra minoranze etniche armate ed esercito regolare.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è “profondamente preoccupato” per l’intensificazione dei combattimenti nel nord della Birmania, ha detto il suo portavoce. Guterres è “profondamente preoccupato per l’espansione del conflitto” in una vasta regione del Paese asiatico, ha dichiarato in una nota Stephane Dujarric.

I combattimenti sono scoppiati il 27 ottobre nel nord dello Stato Shan, vicino al confine cinese, dove tre gruppi di minoranze etniche hanno coordinato un attacco contro il potere militare centrale. L’Esercito Arakan (Aa), che fa parte di questa alleanza, ha lanciato questa settimana un’offensiva nello stato occidentale di Rakhine, mentre infuriavano scontri nello stato orientale di Kayah, non lontano dal confine tailandese.

