Il governo dell’Australia preoccupato per i diritti umani in Cina

Australia, preoccupa la situazione dei diritti umani in Cina

La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ha sollevalo le preoccupazioni del suo governo per la situazione dei diritti umani in Cina durante il suo incontro di oggi a Canberra con l’omologo cinese Wang Yi, in visita in Australia per la prima volta in sette anni. Gli australiani sono “scioccati” per la condanna a morte con sospensione della pena imposta allo scrittore australiano Yang Henjun, ha affermato Wong.

La ministra ha poi riferito di aver parlato con franchezza su “australiani detenuti in Cina, diritti umani, sicurezza marittima e su questioni regionali e internazionali tra cui il Pacifico, l’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto in Medio Oriente”. “Sappiamo che il dialogo ci consente di gestire le nostre differenze ma entrambi sappiamo che non le eliminerà. L’Australia sarà sempre l’Australia e la Cina sarà sempre la Cina”, ha aggiunto. Riconoscendo “importanti differenze” fra i due Paesi che dovranno essere affrontate “saggiamente”, Wong ha affermato che il premier Anthony Albanese attende di accogliere il premier cinese Li Qiang in visita in Australia nei prossimi mesi.

Fonte: Ansa