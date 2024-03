Blinken si recherà in Arabia saudita e Egitto per concordare un maggior invio di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Anche Guterres (Onu) lancia l'allarme sulle devastanti conseguenze della mancanza di cibo

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 165. Il segretario di Stato Usa andrà in Arabia Saudita ed Egitto per far aumentare gli aiuti umanitari al territorio palestinese: “L’intera popolazione di Gaza sta vivendo gravi livelli di insicurezza alimentare acuta”. Dello stesso parere il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres: “L’imminente carestia nella parte settentrionale di Gaza è un disastro interamente provocato dall’uomo”.

Gaza: Blinken in Egitto e Arabia per chiedere più aiuti umanitari

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si recherà in Arabia Saudita ed Egitto nei prossimi giorni per discutere delle azioni per garantire un cessate il fuoco a Gaza e per aumentare gli aiuti umanitari al territorio palestinese. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. Blinken avrà colloqui con i leader sauditi mercoledì a Jeddah prima di recarsi giovedì al Cairo per colloqui con le autorità egiziane.

Blinken: “Insicurezza alimentare per tutta la popolazione di Gaza”

L’intera popolazione di Gaza sta vivendo “gravi livelli di insicurezza alimentare acuta”. E’ l’allarme lanciato dal segretario di Stato americano Antony Blinken, sottolineando l’urgenza di aumentare la consegna di aiuti umanitari nel territorio palestinese. “Il 100% della popolazione di Gaza si trova a livelli gravi di insicurezza alimentare acuta. Questa è la prima volta che un’intera popolazione è stata classificata in questo modo”, ha detto Blinken in una conferenza stampa nelle Filippine dove è in visita ufficiale.

Onu, Guterres: “L’imminente carestia a Gaza è un disastro”

“L’imminente carestia nella parte settentrionale di Gaza è un disastro interamente provocato dall’uomo. Ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato. Dobbiamo agire ora per prevenire l’impensabile, l’inaccettabile, l’ingiustificabile”. Lo scrive il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in un post su X in merito alla situazione umanitaria a Gaza.

Fonte: Ansa