Filippine: liberate 1000 vittime della tratta costrette alle truffe online

Liberati nelle Filippine oltre 1000 asiatici vittime della tratta di esseri umani. Le vittime erano costrette a commettere truffe online come promuovere falsi investimenti in criptovalute.

Più di 1.000 asiatici, inclusi singaporeani, vittime dalla tratta di esseri umani, sono stati salvati dalla polizia nelle Filippine a Manila. Lo fa sapere la polizia di Singapore precisando che le vittime avevano accettato lavori pubblicati su Facebook per lavorare nelle Filippine come “assistenti nel gioco online” per un casino.

È cresciuta la preoccupazione internazionale per le truffe su Internet nella regione dell’Asia-Pacifico, spesso gestite da vittime della tratta ingannate o costrette a promuovere falsi investimenti in criptovalute. A maggio, le autorità delle Filippine hanno salvato altre mille persone provenienti da diverse nazioni asiatiche che erano state trafficate nel paese, tenute prigioniere e costrette a eseguire truffe online.

Fonte: Ansa