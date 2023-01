Ancora vittime del freddo. Tragedia nella notte sulla cosiddetta ‘pista’, il ghetto di migranti africani sorto a Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Due persone sono morte uccise dalle esalazioni di monossido di carbonio, sprigionate da un braciere di fortuna che avevano sistemato nella stanza per difendersi dal gelo di questi giorni.

Dormono con braciere acceso, morti 2 migranti nel Foggiano

Due giovani migranti, un uomo e una donna al momento non ancora identificati, sono morti la scorsa notte in una baracca del cosiddetto ‘ghetto’ di Borgo Mezzanone (Foggia). A quanto si apprende sarebbero rimasti intossicati nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al letto. Altre due persone che dormivano nella stessa baracca sono rimaste leggermente intossicate.

Fonte: Ansa