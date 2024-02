La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato 320mila prodotti per carnevale non sicuri: constata la difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale

Un’operazione della Guardia di Finanza di Crotone ha portato al sequestrato nel Crotonese oltre 320mila prodotti per carnevale non sicuri. La verifica avviata sui prodotti ha permesso di constatarne la difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Crotone: maxi sequestro di prodotti per carnevale non sicuri

Oltre 320.000 prodotti non sicuri destinati alla vendita in occasione del carnevale, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone. I Baschi verdi del Gruppo, nel corso di alcuni controlli, hanno individuato due esercizi commerciali della provincia che avevano allestito i negozi con numerosi accessori e vestiti a tema.

La verifica avviata sui prodotti ha permesso di constatarne la difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore quali ad esempio le precauzioni d’uso e la loro descrizione in lingua italiana.

I finanzieri hanno quindi sequestrato oltre 320.000 prodotti tra cui maschere di carnevale ed altre decorazioni in tema, costumi allegorici, papillon, parrucche, cappellini ed adesivi glitterati. I prodotti, del valore commerciale di diverse migliaia di euro, sono stati così tolti dal mercato e i titolari delle imprese ispezionate sono stati segnalati alla Camera di commercio di Crotone per l’irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823 euro.

Fonte: Ansa