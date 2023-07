La Corea del Sud impone nuove sanzioni a Pyongyang

Nuove sanzioni alla Corea del Nord da parte di Seul in risposta al lancio, da parte del Nord, di un missile balistico intercontinentale (Icbm) all’inizio di questa settimana.

Corea del Sud impone nuove sanzioni a Pyongyang

La Corea del Sud ha imposto nuove sanzioni unilaterali a quattro nordcoreani, tra cui il principale ufficiale di Pyongyang e tre entità, in risposta al lancio, da parte del Nord, di un missile balistico intercontinentale (Icbm) all’inizio di questa settimana. Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Seoul, secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap. La mossa è arrivata due giorni dopo che la Corea del Nord ha testato un missile balistico intercontinentale Hwasong-18 sotto la guida del leader Kim Jong-un, nonostante la condanna internazionale per i suoi recenti lanci di missili. “In risposta al lancio di missili balistici a lungo raggio da parte della Corea del Nord che minaccia la pace e la sicurezza della penisola coreana e della società globale, il governo ha deciso di imporre sanzioni unilaterali contro quattro individui e tre organizzazioni coinvolte negli sviluppi e nei finanziamenti nucleari e missilistici”, ha detto il ministero degli Esteri.

Le quattro persone includono ex funzionari di alto rango e in carica, tra cui Jong Kyong-thaek, direttore dell’Ufficio politico generale dell’Esercito popolare nordcoreano, e Pak Kwang-ho, ex direttore del Dipartimento di propaganda e agitazione del governo dei lavoratori. Hanno anche sanzionato Hwang Kil-su e Pak Hwa-song, insieme alla loro società Congo Aconde S.a.r.l, fondata in Congo per la costruzione di statue e altri progetti di costruzione. Le tre entità appena aggiunte all’elenco includono Chilsong Trading Corp. e Korea Paekho Trading Corp., una società commerciale del Ministero della Difesa della Corea del Nord coinvolta nel finanziamento illegale del regime attraverso progetti artistici e di costruzione in Africa e Medio Oriente sin dagli anni ’80. “Siamo stati molto chiari nel dire che le provocazioni della Corea del Nord avranno delle conseguenze”, ha affermato il ministero in un comunicato stampa.

“Il nostro governo continuerà a rafforzare la stretta cooperazione con la comunità internazionale, inclusi Stati Uniti e Giappone, in modo che la Corea del Nord possa prenderne atto, cessare ogni attività che comporti una escalation della tensione e tornare al tavolo sulla denuclearizzazione”. L’annuncio segna la decima ondata di sanzioni unilaterali di Seoul contro il Nord dall’insediamento dell’amministrazione Yoon Suk Yeol nel maggio dello scorso anno. In totale, sotto il suo governo, sono state sanzionate 49 persone e 50 società.

Fonte: Ansa