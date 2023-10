Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha incontrato a Pechino una delegazione di senatori statunitensi in visita in Cina per qualche giorno

“La Cina invita gli Stati Uniti a gestire le differenze esistenti in modo più razionale”. Lo ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi incontrando a Pechino una delegazione di senatori Usa in visita in Cina. Da parte sua, il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, “molto deluso” dalla dichiarazione di Pechino che non ha mostrato vicinanza o sostegno per Israele” per gli attacchi di Hamas.

Wang Yi incontra a Pechino delegazione senatori Usa

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha incontrato lunedì a Pechino la delegazione bipartisan di senatori Usa guidata dal leader della maggioranza democratica Chuck Schumer, in visita in Cina da alcuni giorni. Lo riferisce il Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo.

Cina a Usa: “Gestire le differenze in modo più razionale”

La Cina invita gli Stati Uniti a “gestire le differenze esistenti in modo più razionale”. Incontrando a Pechino il leader della maggioranza al Senato americano, Chuck Schumer, il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato di sperare che la visita della delegazione bipartisan di senatori Usa possa “aiutare gli Stati Uniti a comprendere più accuratamente la Cina, a vedere le relazioni Cina-Usa in modo più obiettivo e anche a gestire le differenze esistenti in modo più razionale”. Un approccio, secondo le battute iniziali dell’incontro, utile ad aiutare “il rapporto tra i due Paesi a ritornare sulla via di uno sviluppo sano”.

Schumer: “Molto deluso da dichiarazione Cina su Israele”

Il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, ha detto oggi al capo della diplomazia cinese, Wang Yi, di essere rimasto “molto deluso” dalla dichiarazione di Pechino diffusa domenica sulla gravissima ‘escalation di violenza tra Israele e Palestina. E’ quanto è emerse dalle immagini delle battute iniziali dell’incontro tra Schumer e Wang, tenuto alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino. “Sono rimasto molto deluso, a dire il vero, dalla dichiarazione del ministero degli Esteri che non ha mostrato vicinanza o sostegno per Israele durante questi tempi difficili”, ha affermato il senatore democratico.

Fonte: Ansa