Battuta d’arresto nel 2022 per la parità di genere: le cause

Il 2022 ha visto una battuta d’arresto a livello globale nella parità di genere. A segnalarlo è il report 2023 del Global Gender Gap stilato dal World Economic Forum che ne riporta le molteplici cause.

Fra crisi multiple e complesse, come l’aumento del costo della vita, gli strascichi della pandemia, l’emergenza climatica, i conflitti su vasta scala e gli esodi migratori, il 2022 ha segnato una battuta d’arresto a livello globale nella parità di genere. A segnalarlo è il report 2023 del Global Gender Gap stilato dal World Economic Forum in 146 paesi.

L’anno scorso si è chiuso con un gap complessivo del 68,1%, il che significa che al ritmo attuale ci vorranno 132 anni per raggiungere la parità totale.

Il rischio di inversione dei progressi è evidente nel caso dell’Italia, fino all’anno scorso nella parte alta della classifica, ma scesa al 79/esimo posto nell’indice generale, dal 63/esimo ricoperto un anno fa.

According to the latest edition of @wef’s Global Gender Gap Report, the year of parity remains 2154.

These countries have made remarkable advances in narrowing the gender gap. #gendergap23https://t.co/x6WiEQk0aB pic.twitter.com/cqScSD54NO

