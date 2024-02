Australia: allarme amianto nei parchi di Sydney

Maxi indagine del governo australiano per scoprire l'origine di tracce di amianto trovate finora in 20 siti pubblici, parchi giochi compresi

E’ allarme amianto nei parchi di Sydney, in Australia. L’indagine del Governo è iniziata dopo che un bambino ha riportato a casa un pezzo di amianto da un parco giochi. oltre 50 parchi e aiuole nel centro della città sarebbero state isolate. L’amianto (o asbesto) è un insieme di minerali di consistenza fibrosa e notoriamente cancerogeni.

E’ allarme amianto a Sydney dove il governo del Nuovo Galles del Sud e l’organismo di vigilanza ambientale hanno istituito una task force per coordinare una vasta indagine iniziata che un bambino ha portato a casa un pezzo di amianto da un parco giochi a Rozelle Parklands, nell’ovest della città. Lo scrive il Guardian.

Da questa scoperta all’inizio di gennaio, il pacciame (l’insieme di foglie secche e frammenti di corteccia che si ammucchiano sotto gli alberi, spesso prodotto appositamente per il giardinaggio) proveniente da più di 20 siti nella città più popolosa dell’Australia ha restituito risultati positivi per l’amianto, tra cui un supermercato e un ospedale. Centinaia di altri siti devono ancora essere testati.

Le limitazioni ai parchi giochi

La maggior parte dell’amianto trovato finora è classificato come legato (ovvero parte di materiali stabili come l’eternit), che è una forma meno pericolosa. Uno dei pezzi di amianto friabile più preoccupanti è stato trovato in un parco pubblico nel sobborgo di Surry Hills, nel centro della città.

Il consiglio ha annunciato che parti di oltre 50 parchi e aiuole nel centro della città sarebbero state isolate dopo che il tracciamento dei contatti aveva scoperto che contenevano anche pacciame che potrebbe essere contaminato. L’indagine condotta dalla Environmental Protection Authority è la più grande mai realizzata, con oltre 130 investigatori che lavorano per scoprire come l’amianto sia finito nel pacciame e per rintracciarlo attraverso la catena dei fornitori.

Fonte: Ansa