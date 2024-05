Aprile è stato il più caldo mai registrato: i dati Copernicus

Aprile 2024 è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria di 15,03 gradi Celsius, superando il record precedente del 2016. È anche il 13º mese consecutivo di temperature record. In Europa, la temperatura è stata 1,49°C sopra la media, il secondo aprile più caldo mai registrato. La temperatura del mare è stata la più alta mai registrata per questo mese. Il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, attribuisce questo alla persistenza del riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra.

Copernicus: aprile 2024 il più caldo mai registrato

L’aprile del 2024 è stato globalmente il più caldo mai registrato, con una temperatura media dell’aria in superficie di 15,03 gradi, 0,67°C sopra la media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020 e 0,14°C sopra il record precedente dell’aprile 2016. Lo rende noto il servizio meteo della Ue, Copenicus, che precisa che si tratta dell’11esimo mese consecutivo che risulta il più caldo mai registrato. Aprile 2024 è stato anche di 1,58°C più caldo rispetto alla media di aprile dell’epoca pre-industriale (1850-1900). La temperatura media in Europa per l’aprile del 2024 è stata di 1,49°C sopra la media di aprile del trentennio 1991-2020, rendendolo il secondo aprile più caldo mai registrato sul continente.

Le cause del caldo anomalo

La temperatura globale della superficie del mare ad aprile 2024 fra il 60esimo parallelo Sud e il 60esimo Nord è stata di 21,04°C, il valore più alto mai registrato per questo mese, di poco sotto i 21,07°C registrati a marzo 2024. Aprile è stato il 13esimo mese di seguito in cui la temperatura globale della superficie del mare è stata la più alta mai registrata in quel mese. Secondo Carlo Buontempo, direttore del Servizio Cambiamento climatico di Copernicus, “El NIno ha avuto il picco all’inizio dell’anno e le temperature della superficie marina nel Pacifico orientale tropicale stanno ora tornando verso condizioni neutrali. Comunque, mentre le variazioni di temperatura legate ai cicli naturali come El Nino vanno e vengono, l’energia supplementare accumulata negli oceani e nell’atmosfera da concentrazioni in aumento di gas serra continueranno a spingere le temperature globali verso nuovi record”.

Fonte: Ansa