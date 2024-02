Crescono rapidamente i casi di febbre dengue in Brasile, uno degli oltre 110 Paesi in cui il virus - trasmesso da una zanzara - è endemico

E’ allarme dengue in Brasile dove sono già morte oltre 100 persone. La febbre dengue è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. La malattia è trasmessa da zanzare del genere Aedes, in particolar modo la specie Aedes aegypti. Si presenta con febbre, cefalea e un caratteristico esantema simile al morbillo. L’incidenza è cresciuta molto rapidamente negli anni e risulta endemica in 110 paesi.

Allarme dengue in Brasile: oltre 100 morti e 650mila casi

Il Brasile ha raggiunto la soglia di 113 morti confermati per dengue nelle prime sette settimane del 2024, mentre 438 decessi sono ancora sotto indagine, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Fino ad ora il Paese ha registrato 653.656 casi ritenuti probabili, con un aumento del 294% rispetto allo stesso periodo del 2023: un picco mai raggiunto in un lasso di tempo così breve. Il ministero stima che entro la fine dell’anno il bilancio dei contagi possa elevarsi a 4,2 milioni.

Fonte: Ansa