Allarme Assoutenti per il caro-telefonia: maxi rincari nel 2024

Arrivano col nuovo anno i maxi rincari sulla telefonia: una “stangata telefonica” che costerà agli italiani, sulle tariffe per i servizi di rete fissa, mobile e internet, 770 milioni in più in un anno. Lo denuncia Assoutenti.

Assoutenti, è caro-telefonia, verso conto da +770 milioni

In arrivo a partire dal prossimo gennaio una “stangata telefonica” da +770 milioni in un anno, con le tariffe per i servizi di rete fissa, mobile e internet che, nel corso del 2024, subiranno sensibili rincari. Lo denuncia Assoutenti che, analizzando le comunicazioni degli operatori telefonici sulle prossime variazioni delle condizioni contrattuali, sottolinea come a partire dal primo gennaio e nel corso di tutto il 2024 i consumatori andranno incontro a continui rialzi delle tariffe.

Ai rincari già programmati si aggiungeranno poi gli adeguamenti legati all’inflazione, che incideranno anche sul canone mensile di alcune offerte di rete. “Solo per gli incrementi già comunicati dai gestori la maggiore spesa potrà raggiungere i +60 euro annui a utenza, a seconda dell’offerta sottoscritta – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso -. A tali rincari andranno poi aggiunti gli adeguamenti tariffari legati all’inflazione, per un importo compreso tra i +27 e i +30 euro annui a famiglia, pari ad una stangata che potrebbe raggiungere nel 2024 la cifra complessiva di 770 milioni di euro”.

Fonte: Ansa