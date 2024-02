Al via l’Osservatorio sulla competitività di Coldiretti

Coldiretti ha istituito l’Osservatorio sulla competitività. Come direttore dell’Osservatorio è stato nominato Paolo Falcioni

Coldiretti ha istituito l’Osservatorio sulla competitività con l’obiettivo di supportare le scelte strategiche dell’associazione con il monitoraggio tempestivo a livello territoriale, nazionale ed internazionale di notizie, iniziative, posizionamenti ed altri elementi utili relativi alla società civile, alle Istituzioni e in generale a tutti gli stakeholders.

Ne dà notizia la stessa Coldiretti spiegando che come direttore dell’Osservatorio è stato nominato Paolo Falcioni che lascia l’Ufficio Stampa di cui è stato responsabile per quasi 25 anni. L’Osservatorio – viene spiegato – interloquisce con le strutture della Coldiretti e con quelle collegate a tutti i livelli avvalendosi di tutto il materiale informativo disponibile ed elaborando specifici report e strumenti informativi come il Punto Coldiretti di cui Falcioni resta direttore responsabile.

Fonte: AgenSIR