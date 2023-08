Germania e Tunisia collaborano per trovare soluzioni concrete per il rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei loro paesi di origine

Al via la cooperazione tra Tunisia e Germania sull’immigrazione irregolare

Il ministro dell’Interno Kamel Feki e l’ambasciatore tedesco in Tunisia, Peter Prügel, hanno concordato durante un incontro a Tunisi sulla necessità di rafforzare la cooperazione e migliorare la consultazione sulla questione dell’immigrazione irregolare. Lo rende noto il ministero dell’Interno di Tunisi in una nota aggiungendo che le due parti “hanno inoltre concordato di trovare soluzioni concrete per il rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei loro paesi di origine, un’operazione da realizzare in coordinamento con organismi internazionali specializzati”.

Il ministro Feki ha parlato degli sforzi compiuti da diversi organi statali e unità di sicurezza tunisine per combattere questo fenomeno e garantire la protezione dei migranti irregolari in diverse regioni della Tunisia. “Questi sforzi sono ancora in corso nonostante le campagne diffamatorie lanciate da alcuni soggetti sospetti con l’intenzione di infangare la reputazione del Paese”, ha aggiunto la stessa fonte. Durante l’incontro sono stati esaminati i progetti di cooperazione bilaterale di competenza del ministero dell’Interno. Questi progetti riguardano vari settori come l’antiterrorismo, la sicurezza delle frontiere, la polizia tecnica e scientifica e la gestione degli affari locali.

Fonte: Ansa