Aereo Usa con 8 militari schiantato al largo del Giappone

Un velivolo militare americano Osprey con a bordo otto persone si è schiantato al largo dell’isola di Yakushima, in Giappone. L’Osprey, prodotto da Boeing è un mezzo militare bimotore che ha subito diversi incidenti nel corso degli anni, con diverse vittime.

Aereo Usa con 8 militari si schianta a largo del Giappone

Un velivolo militare americano Osprey con a bordo otto persone si è schiantato al largo della costa del Giappone, fa sapere la guardia costiera nipponica. L’episodio è avvenuto alle 14.47 locali (le 06.47 italiane) al largo dell’isola di Yakushima, a sud dell’arcipelago principale del Giappone. L’Osprey è un convertiplano, un aereo da trasporto leggero che ha due rotori sulle ali per il decollo verticale che poi si mettono in posizione orientale come eliche per il volo.

Secondo la Tv pubblica giapponese Nhk, l’Osprey era stanziato alla base aeronavale americana di Iwakuni, vicino a Hiroshima, e stava dirigendosi verso la base Usa sull’isoletta di Okinawa, il punto più a sud del Giappone. L’Osprey, prodotto da Boeing e dall’industria di elicotteri Bell, è un mezzo militare altamente versatile, ma ha subito diversi incidenti. L’ultimo, lo scorso agosto, nel nord dell’Australia causò la morte di 3 Marine americani.