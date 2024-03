Nel 2023 uccise 120 donne: femminicidi in calo del 6%

Nel 2023, 120 donne sono state uccise, con una diminuzione del 6%. Il rapporto evidenzia una riduzione dei maltrattamenti familiari, ma un aumento delle violenze sessuali. L’applicazione del “codice rosso” indica un aumento delle segnalazioni di violenza e delle violazioni degli ordini di protezione. Il report “8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna” del Servizio Analisi Criminale della Polizia evidenzia anche un calo dei maltrattamenti familiari, ma un aumento delle violenze sessuali nel quadriennio 2020-2023.

120 donne uccise nel 2023, la metà dal compagno o da ex

Sono 120 le donne uccise nel 2023, delle quali 64 da partner o ex compagni con una diminuzione del 6%. Anche l’incidenza delle donne uccise in ambito familiare/affettivo evidenzia una diminuzione tra il 2020 e il 2023: in circa un quarto dei casi le uccisioni di donne si collocano nel quadro del rapporto genitori/figli. Ad uccidere le madri sono stati nell’89% degli episodi i figli maschi.

I presunti autori degli omicidi di donne risultano individuati con percentuali intorno al 90%. Sono alcuni dei dati contenuti nel report “8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna. Donne vittime di violenza”, del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, Ufficio a composizione interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. Un documento che analizza il quadriennio 2020/2023 e realizzato in collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile visto che giovani campionesse hanno arricchito il documento con le loro testimonianze sul valore dello sport per promuovere un’effettiva parità di genere.

I dati del report

Nel 2023 si registra anche, una diminuzione dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e degli atti persecutori, reati nei tre anni precedenti, avevano entrambi già evidenziato un incremento costante. Di segno opposto le violenze sessuali: nel quadriennio c’è un trend di crescita per le violenze sessuali incremento, viene fatto notare nel documento, che almeno in parte, essere letto quale il parziale “affioramento di un sommerso”, ossia la testimonianza anche di una aumentata sensibilità verso il fenomeno.

Nel rapporto viene definito “interessante” anche il dato inerente all’applicazione del “codice rosso”, che vede un “significativo incremento”, sia dei delitti commessi che delle segnalazioni a carico dei presunti autori noti” come la violazione di provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma anche in questo caso il dato “può essere interpretato in modo positivo” ovvero “come un incremento della propensione alla denuncia”.

Fonte: Ansa