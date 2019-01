SABATO 26 GENNAIO 2019, 12:31, IN TERRIS



SANTA MARIA LA ANTIGUA

Marmo di Carrara per l'altare della Cattedrale

Un pellicano e i suoi pulcini sono raffigurati sul davanti, come simbolo di Cristo

CAROLINA GARCIA

E'

realizzato in marmo bianco di Carrara, proveniente da Pietrasanta, l'altare per la basilica di Santa Maria la Antigua di Panama. Il prezioso oggetto sarà consacrato in mondovisione da Papa Francesco nella giornata di sabato 26 gennaio, in occasione della Giornata mondiale della gioventù.

L'altare

Il pulpito, gli altari maggiori e per gli oli sacri, l'altare laterale per le reliquie e quello dedicato a Santa Maria la Antigua, portano la firma di una storica azienda toscana della lavorazione del marmo, la Barsanti Marble Bronze Mosaci. L'altare principale, presenta un'immagine frontale di un pellicano con i suoi pulcini, immagine che simboleggia Cristo: quando questo uccello non trova cibo, nutre i suoi piccoli con il proprio sangue.

Come avverrà la consacrazione

All'inizio della celabrazione l'altare sarà spoglio e verrà unto con il Santo Crisma; verrà acceso un bruciatore di incenso e verrà pronunciata la preghiera di consacrazione. Successivamente, verrà posta la tovaglia, le candele saranno accese e il celebrante, in quest'occasione Papa Francesco, venererà l'altare per la prima volta e lo bacerà.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it