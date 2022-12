Le parole di tendenza del 2022: ecco la lista

La guerra in Ucraina e la Regina Elisabetta sono le parole più cercate dagli italiani su Google

Secondo i dati pubblicati da Google tra la lista di parole, persone e curiosità che hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche nel 2022, ci sono il conflitto in Ucraina e la morte della regina Elisabetta, mentre risulta in calo l’interesse per la pandemia.

I dati

Nella lista delle parole dell’anno spicca al primo posto l’Ucraina, poi il binomio Russia-Ucraina e Putin che è anche in cima alla lista dei personaggi più cercati dell’anno. Mentre ‘La Russia vuole invadere l’Ucraina’ è tra i perché più digitati e ‘La Z sui carri armati russi’ è il ‘cosa significa’ più cercato dagli italiani. Nella lista delle parole dell’anno c’è poi la Regina Elisabetta, al primo posto anche tra gli addii celebri.

I termini più cercati in Italia

Gli italiani hanno cercato su Google anche le Elezioni che si sono tenute il 25 settembre; Piero Angela, l’indimenticabile divulgatore scientifico venuto a mancare lo scorso 13 agosto. E traspare anche un interesse per lo sport con gli Australian Open e Italia-Macedonia, la partita che ha decretato l’esclusione della Nazionale dai Mondiali di calcio. Il Covid, che aveva dominato le ricerche negli anni precedenti, è quasi sparito: gli italiani chiedono a Google solo come fare il tampone rapido o molecolare. Dalle domande emerge poi l’esigenza di trovare spiegazioni a problemi pratici: come fare, ad esempio, la domanda di assegno unico o del bonus di 200 euro. Mentre i “perché?” rivolti al motore di ricerca cercano risposte su guerra, dimissioni di Draghi, aumento del costo della benzina, e anche sulla separazione di Totti e Ilary.

I personaggi dell’anno

Tra i personaggi dell’anno, c’è pure una lista di campioni del tennis (Sinner, Djokovic, Berrettini) e di giocatori (Vlahovic e Dybala). Tra gli addii più sentiti, oltre alla Regina Elisabetta e a Piero Angela, ci sono David Sassoli presidente del Parlamento europeo morto l’11 gennaio e Monica Vitti, talento del cinema italiano, venuta a mancare il 2 febbraio.

Fonte: Ansa