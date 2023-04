Luna: il lander nipponico Hakuto-R si è schiantato sul suolo lunare

Potrebbe essersi schiantato sul suolo lunare il lander Hakuto-R, dell’azienda privata giapponese ispace. Secondo quanto riferito dalla società, infatti, il lander avrebbe effettuato un “duro atterraggio” sulla Luna. Fallisce dunque il tentativo della start-up giapponese di diventare la prima azienda privata a posare un lander sulla Luna. “Non ci aspettiamo di completare l’atterraggio lunare in questo momento”, ha spiegato in un comunicato l’amministratore delegato e fondatore Takeshi Hakamada.

Luna: persi i contatti con il lander giapponese Hakuto-R

La Luna è un obiettivo difficile per i privati. A quattro anni dal fallimento della missione israeliana Beresheet, il lander Hakuto-R della piccola azienda giapponese ispace non ha più dato segni di vita, dopo una missione nella quale sembrava aver raggiunto, uno dopo l’altro, tutti gli obiettivi prestabiliti. Ma l’ultimo e il più importante, l’allunaggio, non potrà essere confermato. Dopo un momento di entusiasmo, quando il lander era riemerso dall’altra faccia della Luna e mancavano ormai pochi minuti all’allunaggio, è cominciata l’attesa per il nuovo segnale che avrebbe sancito il successo della missione. L’Il lander avrebbe dovuto toccare il suolo lunare alle 18:40, ma 20 minuti più tardi c’era ancora silenzio. Volti sempre più tesi nel centro di controllo della missione a Tokyo, nel tentativo di ripristinare la comunicazione con il veicolo, ma non c’è stato nulla da fare.

Here’s some more recent photos of our engineers completing the assembly of our Structure Thermal Model for our Mission 1 lunar lander. More updates to come! pic.twitter.com/DYlPH8SrIY — HAKUTO-R (@HAKUTO_Reboot_e) April 3, 2021

“Non siamo in grado di confermare l’allunaggio”, ha detto il fondatore e amministratore delegato della ispace, Takeshi Hakamada. Gli ultimi segnali dal lander sono stati ricevuti dal centro di controllo nelle ultime fasi della discesa, quando il veicolo si trovava alla distanza di 90 metri dal suolo lunare e aveva ridotto la sua velocità a 33 chilometri orari. Avrebbe dovuto essere una missione da record perché avrebbe portato per la prima volta sulla Luna un veicolo costruito da un’azienda privata. Avrebbe anche potuto fare del Giappone la quarta nazione a realizzare con successo un allunaggio, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina.

Il tentativo precedente

Un tentativo analogo c’era stato esattamente quattro anni fa, quando l’11 aprile 2019 il lander israeliano Beresheet, delle Israel Aerospace Industries. non era riuscito ad allunare a causa di problemi al motore principale e a uno dei sistemi di navigazione inerziale. Anche quella volta l’allunaggio sembrava ormai vicinissimo, quando il centro di controllo della missione ha perso i contatti con il veicolo. Lanciato nel dicembre 2022 con un razzo Falcon 9 della SpaceX, Hakuto-R è la prima missione del programma Hakuto della ispace, che prende il nome dal coniglio bianco che secondo la mitologia giapponese vivrebbe sulla Luna. In febbraio il veicolo era arrivato a 1,3 milioni di chilometri dalla Terra, la più grande dustanza mai raggiunta da un veicolo privato, e il 21 marzo si era immesso in un’orbita circolare, a circa 100 chilometri dal suolo lunare. Delle dimensioni di un’automobile compatta, con quattro zampe che avrebbero dovuto estendersi al momento dell’atterraggio, Hakuro-R ha viaggiato con un carico che comprende il piccolo rover Rashid, degli Emirati Arabi Uniti, un sistema di intelligenza artificiale dell’azienda canadese Mission Control ed è canadese anche il sistema per la ripresa di immagini dell’azienda Canadensys Aerospace. Fra i partner della missione c’è l’Agenzia spaziale europea, che fornisce il supporto per le comunicazioni. “Siamo un’azienda piccola, ma ambiziosa”, aveva detto Takeshi Hakamada quando tutto sembrava ancora andare per il meglio, ma anche dopo l’amarezza del mancato allunaggio il suo commento è stato: “continueremo ad andare avanti”.

Fonte: Ansa