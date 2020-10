Korea Week Online, un viaggio alla scoperta della cultura coreana.

Si è ufficialmente aperta, ieri, sul canale YouTube Istituto Culturale Coreano, Korea Week Online con un contest in cui si sono esibiti 15 gruppi selezionati da tutta Italia che hanno riprodotto le coreografie e le canzoni dei loro artisti e gruppi K-POP preferiti. I vincitori saranno selezionati attraverso il voto del pubblico e della giuria interna dell’Istituto Culturale Coreano.

Il video del contest resterà disponibile sul canale YouTube, per consentire anche a chi non ha potuto seguire la diretta di poterla guardare e votare il proprio gruppo preferito dal 25 al 31 ottobre.

Italiani si cimentano nella cucina coreana

Questa sta sera alle 19:00, giovedì 29 ottobre ore 19.00, venerdì 30 ottobre ore 16.00 e sabato 31 ottobre ore 11.30 sarà possibile seguire sul canale YouTube Istituto Culturale Coreano o sul profilo Instagram di Benedetta Parodi, Chiara Maci, Damiano Carrara, Michela Coppa, Sonia Peronaci, le loro abilità nella preparazione di ricette tipiche coreane. Saranno preparati piatti coreani come il Bibimbap (riso misto Coreano), il Bulgoghi (straccetti di manzo in salsa di soia), l’Haemul Pajeon (frittella con frutti di mare e cipollotti), il Kimbap (roll di riso Coreano), il Bossam (maiale bollito con Kimchi) e il Songpyeon (dolcetto di riso). Tutti gli spettatori potranno imparare le ricette per preparare in maniera semplice e divertente i piatti tipici coreani, dalle portate principali fino ai dolci. L’apripista di questa sera sarà la nota star di Giallo Zafferano, Sonia Peronaci che preparerà il Bulgoghi.

Oltre alle star del web più conosciute, ci sarà anche lo chef Fabrizio Ferrari (Al Porticciolo 84, 1 stella Michelin), che si è aggiudicato il primo posto nel 2016 alla “Gara di Cucina Coreana” indetta dal Consolato Generale della Repubblica Corea a Milano. Attualmente è in attività in Corea come docente universitario, oltre a lavorare nella televisione coreana e a gestire un canale YouTube. Nel corso della Korea Week delizierà il pubblico una gustosa ricetta della cultura gastronomica coreana e racconterà la sua esperienza in Corea.

La mostra sulle epidemie

Oggi verrà inaugurata la mostra “Il Regno Joseon e la lotta contro le epidemie”, esposizione del National Museum of Korea che illustra come venivano affrontate le epidemie di malattie infettive nel passato, un argomento attuale vista la situazione in cui sta versando il mondo.

Cinema e spettacolo Made in Korea

L’Istituto Culturale ha deciso di triplicare il suo consueto appuntamento mensile con il cinema coreano proponendo 3 film in streaming disponibili per 3 giorni: “Poetry” del regista Lee Chang-dong, “Il Buono, il Matto e il Cattivo” del regista Kim Jee-woon e “Cold Eyes”, adrenalinico remake sudcoreano di “Eye in the Sky”. Iscriversi alla newsletter dell’Istituto Culturale Coreano, sarà possibile visionare i film.

Venerdì 30 e Sabato 31 ottobre alle 19: 00 sarà possibile assistere allo spettacolo della SDG Crew, “Harmony of Light”. Si tratta di uno spettacolo visual con video e luci, che riunisce vari campi dell’arte con il Media Art.

