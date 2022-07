Joe Biden svela la prima foto scattata dal James Webb Space Telescope

La prima immagine realizzata dal James Webb Space Telescope (JWST), il telescopio spaziale più grande e potente mai realizzato, è stata svelata la scorsa notte dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla vicepresidente Kamala Harris e dal capo della Nasa Bill Nelson.

La presentazione è avvenuta poco dopo le 18 di lunedì a Washington, DC (in Italia era da poco passata la mezzanotte), come anticipazione in vista della conferenza stampa prevista per martedì 12 luglio nella quale la NASA – insieme all’Agenzia spaziale europea (ESA) e a quella canadese (CSA) – mostrerà le altre immagini fornendo maggiori informazioni scientifiche sui corpi celesti osservati e sulle condizioni del telescopio.

“E’ un giorno storico”, ha detto Joe Biden alla presentazione delle prime immagini riprese dal telescopio James Webb. Immagini che sono un “primo assaggio”, che dimostrano che “l’America può fare grandi cose”.

“Sono onorata di essere qui con voi. Oggi si apre un nuovo capitolo nell’esplorazione dello spazio”, ha affermato a sua volta Kamala Harris dalla Casa Bianca per la presentazione delle prime immagini ripresa dal telescopio James Webb.

“La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l’astronomia e l’esplorazione spaziale. Ma anche per l’America e tutta l’umanità”, ha poi twittato Biden al termine della presentazione.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022