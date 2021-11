La terribile scoperta fatta in una grotta dell’Etna grazie ad Halma

Tragica scoperta in una grotta dell’Etna, in Sicilia. I militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi hanno scoperto in una grotta del vulcano i resti di un uomo, dall’apparente età di 50 anni, alto circa un metro e settanta e con delle malformazioni congenite a naso e bocca.

Tragica fatalità?

Secondo i rilievi eseguiti dalla Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania, il decesso risalirebbe a un periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta. Sembra l’uomo si sia entrato volontariamente nella grotta, difficilmente accessibile, e che sia morto per cause non violente: probabilmente non è riuscito ad uscire.

L’identikit della vittima

A trovare il corpo è stato il fiuto del cane da ricerca e soccorso Halma, un pastore tedesco della Guardia di Finanza, che abbaiava e dava evidenti segni di interessamento all’ingresso della grotta. I militari si sono così concentrati nell’anfratto segnalato, che si presentava particolarmente stretto ed accidentato, introducendosi fino al fondo dello stesso, dove hanno trovato dei resti umani, le cui pessime condizioni hanno da subito fatto capire che il cadavere era lì da molto tempo.

Indagini sono in corso per la sua identificazione. Per questo, oltre che vagliare le denunce di scomparsa, gli investigatori hanno diffuso il dettaglio degli abiti che indossava: lunghi pantaloni scuri, una camicia chiara a righe, un leggero maglione di lana, una cravatta nera, una mantellina di nylon verde scuro, un cappello di lana con pon-pon e degli scarponcini Pivetta n. 41. Rinvenuti anche delle monete di vecchie lire e un orologio Omega con cinturino e un piccolo pettine con custodia.

Il Soccorso Alpino della #GDF di #Nicolosi (CT), a #ZafferanaEtnea, ha rinvenuto resti umani in una grotta lavica alle pendici dell’#Etna. Dalle indagini eseguite con l’ausilio dei @_Carabinieri_ si ipotizza che si tratti di un uomo scomparso da circa 40 anni.#NoiconVoi pic.twitter.com/1dqRREzjZh — Guardia di Finanza (@GDF) November 10, 2021

Eventuali segnalazioni di persone scomparse che corrispondano alla descrizione possono farsi al numero di telefono 0955192125 del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.