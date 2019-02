MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019, 14:25, IN TERRIS



L'arte e la musica contro la violenza sulle donne

Iniziativa culturale promossa per sensibilizzare la popolazione sul tema

ensibilizzare la società sul dramma della violenza contro le donne attraverso l'arte e la musica. E' questo l'obiettivo che si è posta l’associazione culturale “Amici della Grande Russia” con l'organizzazione di un evento socio culturale.

L'evento

L'evento, dal titolo, "Dalla Russia con arte, musica e bellezza” vuole trasmettere un messaggio specifico: stop alla violenza sulle donne. Il progetto, realizzato con la collaborazione di Eventi Rome e dell'associazione O.m.p.s.e.c.o., nasce da un'idea della giornalista Yulia Bazarova, promotrice di eventi culturali all'insegna dell'amicizia tra il popolo russo e quello italiano. Si terrà il 23 febbraio 2019 al Teatro Roma Eventi di via Alibert 5 alle ore 18 e 30.

Il programma

Sensibilizzare attraverso l'arte. Questo è lo scopo dell'iniziativa che si aprirà con la mostra dell’artista e scultrice russa Liza Atzori intitolata “Il Mistero e la donna” e dedicata proprio - si legge nel comunicato di presentazione -"all’immagine femminile, alla glorificazione della bellezza, della grazia e del mondo emozionale di una donna". L'artista opera sia in Italia che in Russia ed ha potuto già esporre anche nella più prestigiosa galleria d’arte di Mosca, la “Galleria Tretiakovskaya”. Altra forma d'arte tra le più significative è la musica. Nell'evento del 23 febbraio ci sarà spazio per le esibizioni delle cantanti liriche Elena Martemianova, Yulia Zykova e Yaroslav Tkachenko. Nel corso della serata si svolgerà anche il concorso “International Miss Russia in Italia e Paesi C.S.I.”, dove saranno mostrati abiti made in Russia e made in Italy creati da designer dei due Paesi. "Durante l’evento - si fa sapere ancora nel comunicato - ci saranno le sfilate della casa di moda made in Russia di Elena Schwahbauer con la sua linea di abbigliamento militare (nel giorno in cui in Russia si festeggia il Giorno dei Difensori della Patria)". Mentre il brand di Vittoria Torlonia vestirà le vincitrici del concorso con abiti da sera dal tricolore bianco, blu e rosso. I presentatori sono la famosa attrice e sportiva Marina Kazankova, entrata nel libro del Guinness World Records del 2016 e del 2019 per aver stabilito il record di 3 minuti e 28 secondi della danza in apnea e l’attore italiano Giuseppe Panebianco.

Le note della Banda Musicale della Polizia

Gli organizzatori fanno sapere nel comunicato che a impreziosire l’evento, ci sarà "la Banda Musicale della Polizia dello Stato, che con una storia lunga oltre 90 anni, segnata da continui successi, ha lasciato un segno importante nel paesaggio culturale italiano ed estero. Sotto la guida del maestro direttore Roberto Granata, il Complesso ha raggiunto livelli d’indiscussa qualità testimoniata da registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi consensi, e per quest’occasione si esibiranno con due inni, uno russo e uno italiano". "L’iniziativa - si legge ancora - facendo parte dell’Expo universale, organizzato da Liberato Mirenna, viene patrocinata da: la Camera di Commercio italo-russa, il comune di Roma, Coni Italia, la British Embassy Rome, World Intercultural Institute e il Centro della scienza e della Cultura Russa".

