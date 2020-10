Lecce. Udienza del Gip: convalidato arresto di De Marco

Il Gip del Tribunale di Lecce Michele Toriello ha convalidato l’arresto di Antonio De Marco, confermando la custodia cautelare in carcere. Il Gip Toriello e il PM Maria Consolata Moschettini hanno lasciato il carcere seguiti dai difensori dello studente reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e di Eleonora Manta.

Gli avvocati, Andrea Starace e Giovanni Bellisario, difensori di Antonio De Marco hanno reso noto che il giovane “ha risposto a tutte le domande che sono state poste”.

De Marco: scosso ma non pentito

Risulterebbe che non ci siano stati né litigi, né screzi con i due fidanzati uccisi. Come neanche rapporti di particolare convivialità. Questo è quanto Antonio De Marco avrebbe raccontato al Gip Michele Toriello durante l’udienza di convalida del fermo.

Nel corso dell’interrogatorio il reo confesso non si sarebbe mai mostrato pentito per il massacro compiuto. A quanto si apprende, sono ancora molti gli interrogativi che ruotano attorno al movente del delitto di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. De Marco, non solo non avrebbe fornito una spiegazione, ma sembra che abbia anche negato che il piano prevedesse la tortura e l’eliminazione della coppia con l’utilizzo di acidi, e di acqua calda e candeggina per pulire le tracce del massacro. Anche se tutti i particolari del piano erano annotati su uno dei biglietti persi durante la fuga del killer dal luogo del delitto.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.