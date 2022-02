La tisana miracolosa che fa perdere peso velocemente: provala e vedrai

Vuoi perdere peso velocemente e magari raggiungere un benessere totale? Una soluzione c’è. Continua a leggere e scoprirai come fare

Anche se la prova costume è lontana, molti vorrebbero perdere un po’ di peso per alleggerirsi in vista della primavera. Largo dunque alle passeggiate all’aria aperta; ma non dimentichiamoci le buone abitudini alimentari. Oltre ad una dieta ricca di fibre ed equilibrata, con pochi zuccheri e molte verdure, può venirci incontro anche l’antica arte della tisaneria.

In erboristeria per tisana si intende una soluzione acquosa diluita di sostanze medicamentose (erbe o spezie) da assumersi per bocca. Nella pratica quotidiana, invece, la tisana cambia nome a seconda del metodo estrattivo di tali sostanze: infuso, in acqua calda per estrarre i principi attivi delle parti più delicate della pianta (fiori, foglie, gemme, frutti); decotto: in acqua calda soprattutto per estrarre le sostanze dalle parti dure della pianta (radici, semi, cortecce, legno); macerato: in acqua a temperatura ambiente e filtrato, da assumere calda o a temperatura ambiente.

La tisana miracolosa: ecco come prepararla

Una tisana – infuso, decotto o macerato, si può preparare con una o con più erbe e solitamente non contiene caffeina. E’ importante sapere che in una tisana di più erbe le componenti devono essere tra loro omogenee. Non si devono cioè mischiare le parti dure (radici, semi, cortecce, legno) e quelle tenere (foglie e fiori) delle piante. Nella preparazione di una tisana le erbe (fresche o secche) devono essere opportunamente sminuzzate (forma taglio tisana). Il grado di sminuzzamento può influire sull’estrazione dei principi attivi.

Oggi vediamo come fare una tisana dimagrante davvero miracolosa per i suoi molteplici effetti benefici. La tisana miracolosa per perdere peso risale ad alcuni scritti del XI secolo. La divulgazione della ricetta della tisana miracolosa o preziosa bevanda che risale sin dai tempi antichi viene chiamata anche tisana dei monaci buddisti. E’ depurativa, facilita la digestione, rimuove le tossine, combatte l’ansia e lo stress e fa dimagrire. La tisana miracolosa è anche un ottimo rimedio contro la cellulite oltre a stimolare il metabolismo.

Ecco come si prepara la tisana miracolosa in casa: 1 cucchiaio di miscela di tè verde, un cucchiaio di miscela per tisana a base di tulsi, il basilico santo; 10 foglie di menta tritate finissime, 1 cucchiaino di aghi di rosmarino tritati finissimi, 1 cucchiaino di fiordaliso secco.

Mescolate questi ingredienti secchi, prelevandone un cucchiaio da minestra, da mettere in infusione in una teiera con acqua bollente, insieme a 1 cucchiaino di succo d’aloe vera e 2 gocce di citronella. Trascorsi 10 minuti di infusione, filtrate e sorseggiante, dopo aver dolcificato con stevia. La tisana si deve bere lontano dai pasti e si possono bere fino a 2-3 tazze al giorno.

Attenzione: prima di consumarla, però, è preferibile consultare il medico di fiducia in quanto alcuni ingredienti possono avere effetti indesiderati se si soffre di patologie specifiche o si assumono determinati farmaci. Per tutti gli altri: noterete i benefici già al primo sorso!

