Vuoi leggere i messaggi Whatsapp senza che nessuno se ne accorga? Ecco il trucco

Quando riceviamo un messaggio da una persona con cui non siamo in buoni rapporti, vogliamo poterlo leggerlo in pace senza dover rispondere per forza.

Con l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, quando accediamo tutti i nostri contatti in rubrica sanno che siamo online e che quando entriamo in una chat chi ci ha mandato un messaggio sa che lo stiamo leggendo o lo abbiamo già letto. Ed è probabile anche che si aspetti una risposta a stretto giro. Ma non tutti i nostri contatti sono i nostri migliori amici o i parenti più cari. Spesso infatti nella nostra rubrica ci sono conoscenti e colleghi e non è detto che con tutti loro si vada d’amore e d’accordo. Quindi quando una di queste persone – o un’altra a cui siamo legati ma con cui per esempio abbiamo litigato o non ci è andato giù un suo comportamento – vorremmo poter leggere il messaggio che ci ha mandato senza dover rispondere. Quindi il mittente non deve sapere che abbiamo visto quello che ci ha inviato.

Adesso c’è la soluzione a questo problema, cioè il modo di leggere quello che riceviamo senza che la persona che ce lo ha inviato lo vengo a sapere, almeno fino a quando non decidiamo che è arrivato il momento di rispondere al suo messaggio. Vediamo allora di cosa si tratta.

Il “trucco”

Nella piattaforma di messaggistica di Menlo Park infatti è stata inserita un’opzione che forse non tutti conosco, ma che ci permette di essere “invisibili” agli occhi degli altri utenti Whatsapp e di poter leggere i messaggi che ci hanno spedito senza che lo vengano a sapere, in modo tale da non dover interrompere il nostro dovere o le nostre attività per intavolare uno scambio di messaggi quando non possiamo o non ne abbiamo voglia.

La soluzione al nostro problema si chiama Widget ed è già presente nello smartphone che teniamo in mano. Per aprirla e sufficiente tenere premuto un punto vuoto dello schermo touch del telefonino per far comparire, lateralmente, delle nuove funzioni di cui ignoravamo l’esistenza, molto probabilmente. Tra queste c’è Widget, che in pratica crea un link tra un’applicazione e lo schermo dello smartphone.

A questo punto, bisogna cliccare su questa funzione e “scrollare” tra tutte le opzione che mette a disposizione fin quando non arriviamo all’applicazione Whatsapp. Il passo successivo è l’attivazione del servizio: sullo schermo del cellulare apparirà una finestra con tutti gli ultimi messaggi arrivati su WhatsApp con la possibilità di leggerli, senza “entrare” nell’app di messaggistica.

