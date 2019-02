SABATO 02 FEBBRAIO 2019, 16:43, IN TERRIS



PARIGI

Gilet Gialli: 1 ferito negli scontri con la polizia

Fermati 14 manifestanti a Valence; lacrimogeni contro la folla a Strasburgo

REDAZIONE

I

l dodicesimo sabato di proteste dei gilet gialli in Francia si apre con nuovi scontri con le forze dell'ordine. A Parigi, i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle fiamme mentre le forze dell'ordine hanno lanciato dei lacrimogeni sulla folla. Dalle prime immagini che arrivano, sembrerebbe che almeno una persona sia rimasta ferita e sia stata soccorsa a terra in attesa dell'ambulanza.

"Piccoli gruppi di casseur" rifiutano l'ordine di disperdersi nel corteo da parte delle forze dell'ordine, ha detto un funzionario di polizia presente a place de la Republique. Gli agenti, presenti in forze, lanciano periodiche cariche per facilitare l'evacuazione della piazza, danneggiata all'arredo urbano, alle pensiline, ai cassonetti e a un'edicola. Lo riporta Ansa.

Il ministero dell'Interno francese Christophe Castaner ha annunciato che sono 17.400 le persone che prendono parte alle manifestazioni di oggi in corso in tutta la Francia. Precedentemente, altre fonti avevano indicato la presenza di 13.800 manifestanti nella sola Parigi.

La marcia bianca

La "marcia bianca" partita da Place Daumesnil fino a Place de la Republique è dedicata ai manifestanti feriti dalla polizia nelle proteste dei giorni scorsi. Gli attivisti hanno infatti denunciato l'uso in passato di flash-ball (pallottole di gomma dura) da parte degli agenti che hanno causato ferite ai manifestati. Per tale motivo, hanno esortato i parigini a scendere in strada con del "rosso sui gilet gialli come se fosse sangue" e con "bende sugli occhi". Un chiaro riferimento al caso di Jerome Rodrigues, uomo vicino al leader dei gilet gialli Eric Drouet, gravemente ferito all'occhio durante gli scontri.

Drouet, camionista di 33 anni, è stato arrestato dalla polizia lo scorso Sabato 22 dicembre, dopo il blitz a sorpresa dei gilet gialli nel quartiere parigino di Montmartre. Il camionista è accusato di organizzazione illegale di una manifestazione sul suolo pubblico, porto d’armi illegale e partecipazione a un raggruppamento finalizzato a violenze e danneggiamenti.

Altri scontri

Scontri anche in altre città francesi. A Valence la polizia ha fermato stamane 14 persone prima dell'inizio della manifestazione dei gilet gialli dopo aver "effettuato sequestri di armi e di oggetti come mazze da baseball, asce, taglierini, maschere antigas". Lo riporta Franc Info. Tensione a Strasburgo tra la polizia e i gilet gialli tra place Kleber e la stazione. Lo riporta France info che pubblica le foto del piazzale dove sono radunati centinaia di manifestanti attraversato dal lancio di lacrimogeni.

