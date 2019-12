LUNEDÌ 02 DICEMBRE 2019, 16:11, IN TERRIS



MARCHE E ABRUZZO

Colpo alla mala nigeriana: 8 arresti

L'operazione della Polizia di Teramo che ha portato allo smantellamento di una grossa organizzazione criminale

MANUELA PETRINI

N

ella giornata dedicata all'abolizione della schiavitù, la Polizia di Teramo ha portato a termine una vasta operazione con la quale ha smantellato una grossa organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio internazionale di soldi. Le manette sono scattate ai polsi di otto persone di nazionalità nigeriana.

L'indagine

L’operazione “The Travellers”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia de L’Aquila e svolta alle prime ore del 2 dicembre dalle Squadre Mobili di Teramo, Ascoli, Fermo, Macerata e dal Reparto Prevenzione anticrimine di Pescara, ha eseguito i provvedimenti emessi dal Gip dell’Aquila. Gli arrestati risiedono a Fermo, Civitanova Marche, San Benedetto, Martinsicuro, Porto Sant’Elpidio, Corropoli e Castiglione dei Pepoli nel Bolognese. Due di loro sono stati fermati all’aeroporto di Fiumicino e al casello di Teramo dell’A24. Uno dei fermati risulta, al momento, irreperibile.

Le accuse

Per le otto persone raggiunte da misure di custodia cautelare in carcere, sono stati ipotizzati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell'illecita intermediazione finanziaria, autoriciclaggio, riciclaggio trasnazionale, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto emerso dalle indagini gli arrestati - 4 uomini e 4 donne fra i 24 e 42 anni - facendo la spola tra il Belpaese e la Nigeria, trasportavano non solo i soldi ricavati dalla prostituzione, ma anche somme consegnate da connazionali che si erano trasferiti nelle Marche e in Abruzzo. Le due persone fermate all'aeroporto di Fiumicino sono stati trovati in possesso di circa 400 mila euro. Si pensa però - visto che in un anno sarebbero tornati in Nigeria almeno un centinaio di volte - che il giro d'affari abbia raggiunto i 7,5 milioni di euro.