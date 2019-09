GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019, 16:57, IN TERRIS



MORTI BIANCHE

Pavia, annegati quattro lavoratori agricoli

Le vittime sono cadute in una vasca di liquami. La ministra Bellanova: "Sicurezza diritto irrinunciabile"

MG

Il luogo della tragedia in un'azienda agricola ad Arena Po - Foto © Ansa

U

n altro caso di morte sul lavoro quello che è accaduto quest'oggi in un'azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia: quattro operai sono, infatti, annegati dentro una vasca di decantazione dei liquami, nella quale erano caduti. Le vittime erano indiane: stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, con tutta probabilità tre vittime sono annegate per salvare un altro operaio, caduto accidentalmente all'interno.

Quattro operai hanno perso la vita oggi in un'azienda agricola vicino #Pavia. Il mio pensiero va prima di tutto alle famiglie. La #sicurezza sul lavoro è un diritto irrinunciabile, dobbiamo fare ogni sforzo per garantirlohttps://t.co/z4VCU2iYAS — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) 12 settembre 2019

Il Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, ha scritto su Twitter: "Il mio pensiero va prima di tutto alle famiglie. La sicurezza sul lavoro è un diritto irrinunciabile, dobbiamo fare ogni sforzo per garantirlo.

❗️Una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti senza parole la morte di 4 operai in un’azienda agricola nel Pavese. È una sconfitta per tutti. La sicurezza sul #lavoro è la vera emergenza nazionale che il #Nuovogoverno deve affrontare con urgenza e provvedimenti straordinari pic.twitter.com/VeTdwj9cTj — Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) 12 settembre 2019

Parla di sconfitta la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che ha commentato la notizia: "Una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti senza parole la morte di 4 operai in un'azienda agricola nel Pavese. È una sconfitta per tutti. La sicurezza sul lavoro - ha scritto la sindacalista in un tweet- è la vera emergenza nazionale che il nuovo governo deve affrontare con urgenza e provvedimenti straordinari".